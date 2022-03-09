الاحتلال يستهدف الصيّادين والمُزارعين شمال وجنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيّادين القريبة من شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت المُزارعين شرق بيت حانون وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري شمال غرب البلدة فتحت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين القريبة من الشاطئ، وأجبرتها على التراجع.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة "النعايمة" شرق بلدة بيت حانون، دون أن يُبَلّغ عن إصابات في صفوف المزارعين.

ونوّهت إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة الأغنام شرق بلدتَي خزاعة وعبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتُضاف هذه الانتهاكات إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لاحتواء التصعيد الأخير الذي تمّ برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين