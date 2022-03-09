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الشيخ صلاح: مخططات الاحتلال في "الأقصى" فاشلة وزائلة

09 مارس 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح (أرشيف)

أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، اليوم الأربعاء، أن "ممارسات الاحتلال التهويدية في المسجد الأقصى المبارك؛ مصيرها الفشل والزوال".

وقال صلاح في تصريح نشرته وكالة "قدس برس": إن "الاحتلال مستمر في مشروعه الذي يستهدف فرض سيادته الكاملة على الأقصى، وذلك عبر خطواتٍ تصعيدية تهويدية تلمودية؛ تهدف في نهاية المطاف إلى التسليم بأن له الحق في المسجد".

وحذر من الخطوات التصعيدية لمؤسسات الاحتلال في القدس، من الاقتحامات الفردية للمستوطنين بحراسة قوات الاحتلال، وصولاً إلى (الصلوات التلمودية) الجماعية داخل أسوار "الأقصى".

وأضاف صلاح: أن "المسجد الأقصى ثابت من الثوابت التي لا يمكن أن تتغير في تاريخ المسلمين، وهو وعد الله في القرآن الكريم، وبيت المقدس لا يعمِّر فيها ظالم، وبالتالي الاحتلال إلى زوال قريب".

وأشار إلى أن "مواقع كثيرة في القدس تعاني اليوم نتيجة ممارسات الاحتلال المتكررة، من مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، والترحيل أو الاعتقال".

واستدرك أن "هذا يزيدينا يقينا أن هذا البلاء ثمن لهذه لمنزلة الرباط المباركة في القدس والأقصى، والتي لا تكون بالمجان".

وكان الشيخ رائد صلاح قد أدى صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة في 7 شباط/فبراير منذ إصدار سلطات الاحتلال قرارا بإبعاده عنه عام 2007.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #مخططات الاحتلال #الشيخ صلاح

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