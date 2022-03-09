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مع تعافي 540 حالة

غزة: حالتا وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا"

09 مارس 2022 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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الطواقم الطبية الفلسطينية تنقل حالة وفاة بفيروس "كورونا" (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 385 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 540 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 247884 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4936 حالة، وإجمالي المتعافين 241004 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1944 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، من بينها 49 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 669067 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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