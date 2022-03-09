العام الماضي.. منع أكثر من 10 آلاف مواطن في الضفة من السفر

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن (إسرائيل) منعت أكثر من 10 آلاف فلسطيني من سكان الضفة الغربية، من السفر إلى الخارج خلال عام 2021 الماضي.

وادعت الصحيفة، أن ما يقرب من 50% من الطعون التي قدمت احتجاجًا على رفض سفرهم، تم الموافقة لاحقًا على السماح لأصحابها بالسفر.

وذكرت أن هذه البيانات كشف عنها في أعقاب التماس قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، ويظهر من خلالها أنه في عام 2017 تم منع 13937 فلسطينيًا من السفر لأسباب أمنية.

وفي عام 2021 بلغ العدد 10594 لنفس الأسباب، مشيرةً إلى أن هؤلاء ليسوا بالضرورة قد يكونوا وصلوا المعابر ومنعوا من السفر، لكن يتم تحديدهم كقائمة ممنوعة من السفر.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه وعلى مدار سنوات تم توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلسطينيون إلى معبر "جسر اللنبي" ومنعوا من ذلك دون أن يعرفوا مسبقًا أنهم ممنوعون من السفر إلى الخارج.

في حالات أخرى، طلبت سلطات الاحتلال من مواطنين ممنوعين من السفر إلى الخارج التوقيع على استمارة الامتناع عن المشاركة في أعمال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين