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وظائف شاغرة في كيرفور مول

09 مارس 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  كيرفور مول Care4 Mall بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

أولاً : مطلوب موظف/ة إداري/ة  - وفقاً للشروط التالية  /

1- شهادة جامعية في الإدارة أو المحاسبة أو نظم المعلومات التجارية أو أي تخصص ذو صلة .

2- معرفة جيدة بأنظمة وخدمات  الدفع الالكتروني .

3- أن يكون من سكان مدينة غزة.

4- المرونة في أوقات العمل .

5- القدرة على العمل ضمن فريق .

ثانياً : مطلوب موظف كاشير عدد 3 - وذلك وفقاً للشروط التالية /

1- شهادة دبلوم كحد أدنى .

2- أن يكون سكان مدينة غزة .

3- حسن المظهر والشكل .

4- القدرة على العمل تحت الضغط .

5- معرفة جيدة باستخدام الحاسوب وبرامجه الأساسية .

6- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل 

طريقة التسجيل: 

- على الراغبين التقدم للوظائف المذكورة  إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ولن يتم النظر في الطلبات التي يتم إرسالها على صفحات التواصل الاجتماعي .

- سيتم التواصل مع القائمة المختصرة فقط .

- العنوان : مدينة غزة - تل الهوى - شارع القاهرة - دوار كيرفور مول .

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