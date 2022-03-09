وظائف شاغرة في كيرفور مول

إعلان توظيف صادر عن كيرفور مول Care4 Mall بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :
أولاً : مطلوب موظف/ة إداري/ة - وفقاً للشروط التالية /
1- شهادة جامعية في الإدارة أو المحاسبة أو نظم المعلومات التجارية أو أي تخصص ذو صلة .
2- معرفة جيدة بأنظمة وخدمات الدفع الالكتروني .
3- أن يكون من سكان مدينة غزة.
4- المرونة في أوقات العمل .
5- القدرة على العمل ضمن فريق .
ثانياً : مطلوب موظف كاشير عدد 3 - وذلك وفقاً للشروط التالية /
1- شهادة دبلوم كحد أدنى .
2- أن يكون سكان مدينة غزة .
3- حسن المظهر والشكل .
4- القدرة على العمل تحت الضغط .
5- معرفة جيدة باستخدام الحاسوب وبرامجه الأساسية .
6- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
طريقة التسجيل:
- على الراغبين التقدم للوظائف المذكورة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ولن يتم النظر في الطلبات التي يتم إرسالها على صفحات التواصل الاجتماعي .
- سيتم التواصل مع القائمة المختصرة فقط .
- العنوان : مدينة غزة - تل الهوى - شارع القاهرة - دوار كيرفور مول .