عبد السلام هنية يُعقب على الأحداث الأخيرة

أكد عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة على أن المجلس لن يسمح بتعكير الأجواء الرياضية الفلسطينية.

وأعلن هنية خلال تصريح صحفي مُقتضب دعم المجلس الأعلى للرياضة لاتحاد كرة القدم وقرارته سابقاً وحاضراً ومستقبلاً، داعياً الجميع إلى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات عبر السنوات.

وألمح هنية إلى أن المجلس سيُحافظ على المسيرة الرياضية بمواجهة كل من يعبث بالرياضة "حتى لو وصل الأمر إلى اتخاذ قرارات صعبة، في إشارة إلى الوقوف بحزم وقوة في وجه الخارجين عن النص.

وكتب هنية "منظومة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة منظومة لها كل التقدير والاحترام ولها بصمة بالعمل الرياضي ونحن كمجلس أعلي للشباب والرياضة ندعم كل قرارته في الماضي والحاضر والمستقبل والإعلام الرياضي أمانة في أعناقنا وان النشاط الرياضي وما تحقق من انجازات لابد ان نحافظ عليه ولن نسمح لأي شخص أن يعكر هذه المسيرة حتي لو صلنا الي قرارات صعبة.. وثقتي بأنديتنا وجماهيرنا ولاعبينا أن يكونوا عنوان الرقي الرياضي وأن نحافظ علي إرث وتاريخ رياضتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين