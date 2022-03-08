حملة إلكترونية لنصرة المرأة الفلسطينية

شارك عشرات الشباب الغزي، في حملة تغريد إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على وسم #يوم_المرأة_العالمي #InternationalWomenDay لتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الحملة من قبل مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، ومشاركة وزارة شؤون المرأة ومؤسستا "لسنا أرقام" و"نساء من أجل فلسطين"، وانضم إلى الحملة مئات المغردين من دول إندونيسيا وألمانيا وماليزيا، للتضامن مع المرأة الفلسطينية.

وشهدت الحملة التي تزامنت مع يوم المرأة العالمي ونفذت في مقر الحاضنة الماليزية في غزة، إقبالا كبيرا وتفاعلاً واسعاً من المغردين، وتنوعت المعلومات عن حياة المرأة الفلسطينية وإنجازاتها ومقاومتها ومعاناتها اليومية جراء الاحتلال الإٍسرائيلي، كما تناولت عدة تغريدات رموزا نسائية فلسطينية مناضلة.

ونشرت التغريدات والتصميمات باللغتين العربية والانجليزية، بهدف الوصول إلى أوسع القطاعات عالميا للتعريف بهوية المرأة الفلسطينية وواقعها المرير، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقها وحق الشعب الفلسطيني بأكمله ما يؤسس لتشكيل جبهات دعم عالمية موسعة للحقوق الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين