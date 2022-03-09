مليونا لاجئ ومقتل 474 مدنيا منذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا

لا تزال القوات الروسية تواجه صعوبات كبرى في محاولتها للسيطرة على المزيد من المساحات في أوكرانيا متقدمة باتجاه العاصمة كييف، فيما أشار البنتاغون إلى أن الخسائر البشرية في صفوف هذه القوات قد تكون بلغت أربعة آلاف قتيل، وسط مقاومة شرسة تبديها القوات الأوكرانية.

ورغم وقف إطلاق النار في بعض المدن للسماح للمدنين بالعبور إلى الدول المجاورة عبر الممرات الإنسانية، إلا أن الاشتباكات استمرت في بعض المناطق، إذ احتدمت المعارك في محيط العاصمة كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي. وفي إربين تم رصد فرار آلاف العالقين، مع استمرار المعارك جنوب المدينة.

من جانبها، قالت هيئة الأركان للجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف، وتحاول إنشاء ممر بري في القرم باتجاه مدينة ماريوبول.

وذكرت أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف، وأن الجيش الروسي يحصل على الإمدادات من الأراضي البيلاروسية.

المصدر / وكالات