مقتل شابة من "كفركنا" برصاصة طائشة

لقيت الشابة رزان عباس (18 عاما) من كفركنا داخل أراضي عام 48، مصرعها برصاصة طائشة إصابتها أثناء شجار عنيف دار في البلدة.

وقال شهود عيان إن الشابة التي تستعد لتخرجها من المدرسة الثانوية في الأشهر القادمة، راحت ضحية رصاصة طائشة اخترقت نافذة منزلها وأصابتها بشكل مباشر في منطقة الصدر، ونقلت على أثرها إلى المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، وأُعلن عن وفاتها بعد فشل محاولات انقاذها.

وفي وقت لاحق، أعلن المجلس المحلي في كفركنا، الحداد والاضراب الشامل اليوم الاربعاء، احتجاجا على قتل الأبرياء من أبناء المجتمع العربي بجرائم العنف.

يذكر أن القرى والبلدات الفلسطينية داخل اراضي عام 48 سجلت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم مقتل 17 ضحية بجرائم عنف، وسط تقاعس شرطة الاحتلال في مكافحة هذه الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين