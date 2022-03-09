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استعداداً لأوبئة تهدد البشرية.. شركة عالمية تختبر لقاحات ضد 15 فيروسا خطيرا

09 مارس 2022 . الساعة 04:12 بتوقيت القدس
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تخطط شركة مودرنا لبدء التجارب البشرية على لقاحات ضد 15 فيروسا تهدد البشرية وتسبب أمراضا شديدة العدوى بحلول عام 2025، كجزء من استراتيجية لتطوير لقاحات يمكن إجراؤها بسرعة استجابةً لوباء مستقبلي.

وستشمل الجهود لقاحات أولية ضد الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو قريب من فيروس كورونا. بالإضافة إلى فيروسات الإيبولا وماربورغ؛ فيروس ينقله القراد ويسبب حمى القرم والكونغو النزفية؛ والفيروسات التي ينقلها البعوض مثل الشيكونغونيا وحمى الضنك، وفقاً لبيان الشركة والذي نقلته "بلومبرغ".

يأتي ذلك، فيما تعرضت مودرنا لانتقادات من دعاة اللقاحات الذين يقولون إن الشركة كانت بطيئة في شحن جرعات لقاح كوفيد إلى البلدان الفقيرة وأن براءات الاختراع التي تسعى لتحقيقها في جنوب إفريقيا تهدد الوصول إلى اللقاحات.

بدورها، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاق يوم الاثنين لافتتاح مصنع لقاحات في كينيا ينتج ما يصل إلى 500 مليون جرعة سنوياً، على الرغم من أنها لم تحدد اللقاحات التي قد يتم إنتاجها هناك.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى استكمال المرحلة الأولية من اختبار السلامة للقاحات ضد العديد من الفيروسات المهدِدة بشكل استباقي. وبهذه الطريقة، إذا تسببت إحدى هذه الفيروسات أو أحد أقربائها المقربين في حدوث وباء كبير، فسيكون لدى مودرنا لقاح نموذجي في متناول اليد وقد يكون قادراً على بدء تجارب فعالة بشرية كبيرة بسرعة كبيرة.

وبدأت الشركة بالفعل تجارب للقاحات ضد اثنين من مسببات الأمراض ذات الأولوية، فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس زيكا. فضلاً عن تطوير لقاح لفيروس نيباه، وهو فيروس قاتل ينتقل عن طريق الخفافيش يتسبب في تفشي المرض بشكل دوري في آسيا، ولا يزال في مرحلة الاختبار.

ومن بين الأمراض الفتاكة الأخرى التي يستهدفها البرنامج مرضان لم تتسبب فيهما الفيروسات والملاريا والسل. وقالت مودرنا إنها بدأت أيضاً برنامجاً جديداً من شأنه أن يسمح للباحثين الخارجيين بالاستكشاف باستخدام تكنولوجيا مودرنا ضد الأمراض الناشئة أو المهملة.

المصدر / وكالات
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