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البنتاغون ترفض اقتراح بولندا بنقل مقاتلات "ميج 29" للولايات المتحدة لتسليمها لأوكرانيا

09 مارس 2022 . الساعة 03:51 بتوقيت القدس
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رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر اليوم الأربعاء، اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميج 29" إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي الثلاثاء.

وقال كيربي في بيان، إن البنتاجون على اتصال بالحكومة البولندية بشأن هذه القضية، لكن اقتراح بولندا يظهر "تعقيدات" نقل المقاتلات إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف كيربي: "ببساطة ليس من الواضح لنا ما إذا كان هناك مبرر جوهري لذلك".

وتابع: "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الناتو بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا منطقي".

 

المصدر / وكالات
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#بولندا #روسيا #البنتاغون #مقاتلات ميج 29

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