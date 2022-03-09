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كوكاكولا وبيبسيكو تعلقان أعمالهما في روسيا

09 مارس 2022 . الساعة 01:13 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة المشروبات الغازية الأمريكية العملاقة كوكاكولا وشركة بيبسيكو للمشروبات والأغذية تعليق أعمالهما في روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

وقالت كوكاكولا إنها "ستواصل مراقبة وتقييم الوضع مع تطور الظروف"، وأعربت عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني في ضوء "الأحداث المأساوية".

وفي الوقت نفسه، ستعلق بيبسيكو مؤقتا بيع وإنتاج المشروبات الغازية مثل "بيبسي" و "7 أب" في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتعليق الاستثمارات الرأسمالية وجميع الأنشطة الإعلانية والترويجية.

ومع ذلك، ستواصل الشركة تقديم بعض المنتجات، بما في ذلك الحليب وعروض الألبان الأخرى، وحليب الأطفال وأغذية الأطفال.

المصدر / وكالات
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#روسيا #شركات عالمية #كوكاكولا

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