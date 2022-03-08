9 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات وحجارة استهدفت الاحتلال في الضفة

شهدت الضفة الغربية، طوال ساعات اليوم الثلاثاء، عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة استهدفت قوات الاحتلال ومركبات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ ساعات صباح اليوم أحصيت 9 عمليات تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات وحجارة على عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية بقرية تل جنوب نابلس.

وفي جنين استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة بعبوة متفجرة محلية الصنع.

وفي بيت لحم تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

كما استهدف الشباب الثائر حافلة للمستوطنين على طريق استيطاني مؤدي الى مستوطنة "هارحوما" المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحافلة أصيب بأضرار دون إصابة مستوطنين.

كذلك تضررت عدة مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من قبل شبان يستقلون سيارة مسرعة، على شارع 465 الاستيطاني قرب قرية رنتيس غرب رام الله.

كما استهدف الشبان حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة بيرزيت مما تسبب بتحطيم زجاجها.

وعلى الطريق الاستيطاني رقم 55 قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية استهدف الشباب الثائر سيارات المستوطنين بالحجارة.

أما في الخليل فألقى الشبان الحجارة على سيارات المستوطنين بالقرب من المسجد الإبراهيمي صباح اليوم.

وتسببت الحجارة بأضرار جسيمة في سيارة أحد المستوطنين دون وقوع إصابات.

وكانت بلدة السيلة الحارثية في جنين، قد شهدت فجر اليوم اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالنار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر عبرية أن جنديين أصيبا بجراح طفيفة، بعد أن دهستمها مركبة فلسطينية، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال السائق، ونقل للتحقيق لمعرفة خلفية الحادث

المصدر / فلسطين أون لاين