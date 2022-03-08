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إيران تعلن مقتل اثنين من عناصرها في قصف للاحتلال الإسرائيلي بسوريا

08 مارس 2022 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي يستهدف الأراضي السورية (صورة أرشيفية)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أن اثنين من عناصره استشهدا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق، فجر أمس الإثنين، متوعدا تل أبيب بالثأر والانتقام وبأن تدفع "ثمن جريمتها".

وأفاد بيان الحرس الثوري الذي أورده على موقعه الرسمي "سباه نيوز"، إنه "على إثر الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح يوم أمس الإثنين في عدوانه الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال (...) هما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

وحذر الحرس الثوري من أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه".

ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب والاستعداد لدى الوحدات المشغلة لأنظمة الدفاع الجوي ومنظومة القبة الحديدية، بحسب موقع "واللا" العبري.

وذكر أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال شن هجوم صاروخي من سوريا على مواقع إسرائيلية.

المصدر / وكالات
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#إيران #سوريا #الاحتلال الإسرائيلي

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