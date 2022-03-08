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الطفل لؤي الطويل.. توفي بغزة بعد رفض مستشفى بالقدس علاجه من السرطان

08 مارس 2022 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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الطفل لؤي الطويل

 توفي مساء اليوم الفتى لؤي الطويل من سكان قطاع غزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر معاناته من مرض السرطان.

وأفادت مصادر محلية بأن لؤي ، تم إرجاعه من مستشفى بالقدس قبل شهر بحجة عدم وجود تغطية مالية لعلاجه من وزارة المالية التلابعة للسلطة في رام الله.

ووفقا لما ذكر برنامج "مع المواطن" على راديو الشباب، فإن الطفل الطويل كان قد تم إرجاعه من مستشفى بالقدس قبل شهر بحجة عدم وجود تغطية مالية.

وذكر مقدم البرنامج محمد أبو جياب، أن أهل الطفل حاولوا جاهدين إبقاء ابنهم المريض في المستشفى بالقدس ليتلقى العلاج اللازم، لكنهم فشلوا بذلك، فكان لازما عليهم أن يعودوا إلى غزة ليأخذوا نموذج رقم 1 ولكنه عاد الى غزة ثم توفي.

وأضاف أبو جياب: "المستشفى رفضت استقباله لأنه لا يوجد معه تغطية مالية من الحكومة، وطلبت منه ان يعود الى غزة ليعمل تغطية مالية "نموذج 1".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب تجاه حكومة رام الله ووزارة الصحة، محملين رئيس السلطة محمود عباس ووزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، المسؤولية عن وفاته.

الجدير بالذكر أن الطفل سليم النواتي (15 عاماً)، من قطاع غزة، والمصاب بسرطان الدم "اللوكيميا" توفي بعد رفض المشافي الحكومية والخاصة بالضفة الغربية استقباله، وفق عائلته، ما فجّر موجة غضب في الشارع الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، ونكأ جراح ملف التحويلات الطبية للعلاج خارج قطاع غزة، الممتلئ بعشرات القصص التي انتهت بموت أصحابها لتجاهل سلطة رام الله معاناتهم.

 

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#القدس #العلاج بالخارج #التحويلات الطبية

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