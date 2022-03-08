إصابات في اعتداء قوات الاحتلال على أهالي "التوانة" بالخليل

أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال على أهالي قرية التوانة شرق يطا جنوب مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ومن بين المصابين المسنة فاطمة ربعي وعدد من أبناء عائلتها بعد أن أصابت قنابل الغاز منزلهم.

وتعرض أهالي القرية لاعتداء همجي من قوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام المستوطنين للقرية.

ويواجه سكان قرية التوانة ظروفاً بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزارعهم ومواشيهم.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا والمسافر، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح الاستيطان.

وتقع قرية "توانة" على مدخل منطقة مسافر يطا المهدد بالهدم جنوب الخليل ويطلق عليها السكان بـ"بوابة المسافر" وتعتبر العمود الفقري لعدد كبير من الخرب التابعة لها، رغم حرمانها من الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البنية التحتية.

ونظراً لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل، يهددها الاستيطان من ثلاث جهات وتحيط بها مستوطنات كرمائيل، ماعون، أفي غال، وميتسيائير.

ويعيش أهالي البلدة وعددهم 340 مواطناً على تربية المواشي والزراعة المساندة لها، مثل زراعة البقوليات وعلف الحيوانات، ساعدهم على ذلك وفرة المياه في القرية، ففي القرية بئر مركزي شيّد في الفترة العثمانية وينابيع مياه فرعية أشهرها نبع توانه ونبع عين البيضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين