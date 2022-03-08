البرغوثي: سياسة الاحتلال بهدم المنازل لن تردع المقاومة

قال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة المحتلة جاسر البرغوثي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهج سياسة هدم المنازل ظنا منه واهما إخماد جذوة المقاومة في الضفة.

وأكد البرغوثي في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن المقاومة تزداد قوة وتتطور كل يوم، وسياسة هدم المنازل لن تردع المقاومة بل تزيدها إصرارا على مواصلة طريقها.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد الانتقام من أهالي منفذي العمليات وهذا مخالف لكل الشرائع الدولية، وسياسة هدم المنازل تزيد التفاف الشعب حول خيار المقاومة ولا تؤثر على الحاضنة الشعبيّة.

واضاف "الاحتلال حينما يشعر أنه سيدفع الثمن عند هدم أي منزل سيتوقف عن الهدم، وهو تعمد هدم المنازل قبل شهر رمضان الذي تزداد فيه وتيرة المقاومة، وندعو شعبنا بالوقوف أمام سياسة الاحتلال والتصدي له.



المصدر / فلسطين أون لاين