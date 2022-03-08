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في اجتماعين منفصلين

"الدعليس" يناقش عدة ملفات مع قيادتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية

08 مارس 2022 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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"الدعليس" يناقش عدة ملفات مع قيادتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية

ناقش رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، عدة ملفات مع وفدين قياديين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا اليوم الثلاثاء، حيث ترأس وفد حركة الجهاد الإسلامي القيادي خالد البطش، فيما ترأس وفد الجبهة الشعبية القيادي ماهر مزهر.

واستعرض "الدعليس" مع الوفدين جهود الحكومة بكافة مؤسساتها ووزارتها، لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة جراء الحصار ونقص الإمكانيات.

وجرى أيضاً مناقشة القضايا الثنائية ودور الحكومة في تمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، حيث أشاد قياديو الحركتين بجهود متابعة العمل الحكومي على كافة الصعد في خدمة المواطنين، وتقديم التسهيلات لفصائل المقاومة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #غزة #الجبهة الشعبية #العمل الحكومي #الدعليس

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