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منخفض جوي قطبي نهاية الأسبوع .. ما هي تفاصيله؟

08 مارس 2022 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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كشف الراصد الجوي، قصي الحلايقة، تفاصيل الحالة الجوية نهاية الأسبوع الجاري، وحالة طقس فلسطين يومي الخميس والجمعة.

وتوقع "الحلايقة" بأن يتأثر طقس فلسطين بمنخفض جوي قطبي المنشأ نهاية الأسبوع، مع فرص لتساقط ثلوج غير المتراكمة.

وقال في تصريحات عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "المنطقة ستتأثر بنظام جوي متوسط القوة في نهاية الأسبوع الحالي بسبب اندفاع رياح باردة جدًا نحو بلاد الشام".

وأضاف أن "طقس فلسطين الخميس يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ وانخفاض متوقع في درجات الحرارة وطقس بارد إلى بارد جدًا في أغلب المناطق".

وتوقع أن يبدأ تساقط الأمطار من ساعات فجر يوم الخميس في المناطق الشمالية من فلسطين ويمتد إلى باقي المناطق خلال ساعات النهار.

وحول تطورات المنخفض الجوي، بيّن الحلايقة أن طقس فلسطين الجمعة يشهد تزايد فرص تساقط الأمطار وترتفع معه سرعة الرياح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#منخفض جوي

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