بمسير حاشد .. "حماس" تحيي ذكرى اغتيال المفكر إبراهيم المقادمة بالمحافظة الوسطى

نظمت حركة حماس في مخيم البريج وسط قطاع غزة عصر اليوم مسيرا جماهيريا في الذكرى السنوية الـ 19 لاستشهاد المفكر د. إبراهيم المقادمة.

وقال القيادي بحماس في مخيم البريج جمال الهندي: "إن حركة حماس تحيي ذكرى الشهيد المفكر الدكتور إبراهيم المقادمة بهذا المسير الحاشد، لتؤكد مضيها ومواصلتها على طريق المقاومة والجهاد".

وأكد في كلمته أن المفكر المقادمة يعد من القادة العظماء لهذه الحركة، مشيرا إلى أن الشهيد المفكر من القادة الذين جمعوا بين العمل العسكري والسياسي والدعوي في آن واحد.

وأضاف الهندي: "خرجنا اليوم في هذا المسير وفاء لدماء الشهداء ولعائلة الشهيد د. إبراهيم المقادمة بتكريمها، ولنؤكد على أن حماس محافظة على الثوابت وعلى ميراث قادتها".

وتخلل المسير الجماهيري رفع رايات حماس وصور الشهيد المفكر د. إبراهيم المقادمة بمشاركة قادة الحركة وجماهير مخيم البريج.

واختتم المسير بتقديم درع الوفاء لرجل الفكر والبندقية بحضور شقيق الشهيد القيادي في الحركة حسن المقادمة "أبو علي" الذي تسلم الدرع التقديري نيابة عن ذويه.















المصدر / فلسطين أون لاين