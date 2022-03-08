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بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية رغم تأثر المواطن الأمريكي

08 مارس 2022 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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بايدن

 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط والغاز الروسية، لافتًا إلى أنّ القرار جاء بالتشاور مع "حلفاء واشنطن" وفق قوله.

وأكد بايدن، في كلمة له، أنّ  بلاده فرضت أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم؛ دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، مشددًا على أنّ هذا القرار "لن يكون بلا ثمن في داخل الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنّ إدارته تخطط لـ"حماية توريد الطاقة العالمية ودعم العائلات الأمريكية" مؤكدًا أنها ستبذل "ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا" وفق قوله.

وشدد بايدن على أنّ الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، معتبرًا أنّ "التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار".

ودعا بايدن "الكونغرس إلى تمرير حزمة دعم لأوكرانيا" مشددًا على أنّ "بوتين لن يحقق نصرًا كاملاً في أوكرانيا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #أمريكا

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