إصابات بالاختناق إثر مواجهات مع الاحتلال وسط رام الله

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المخيم بعد توجه عشرات الشبان إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، انتقاما لاستشهاد الشاب عبد الرحمن قاسم، إثر قيامه بتنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة يوم أمس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية على الشبان، ولاحقتهم بغرض اعتقالهم، فيما أغلق الشبان الطرقات بالسواتر والإطارات المطاطية.

المصدر / فلسطين أون لاين