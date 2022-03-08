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بالفيديو والصور القدس: الجماهير الفلسطينية تُشيّع جثمان الشهيد الطفل يامن جفال

08 مارس 2022 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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شيعت الجماهير الفلسطينية في القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن جفال، والذي ارتقى إثر مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس الأحد الماضي.

وتسلّمت عائلة جفّال عصر اليوم، جثمان نجلها الطفل يامن جفال والذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس الأحد الماضي.

وتجمع الأهالي أمام مسجد صلاح الدين في بلدة أبو ديس تمهيدًا لاستقبال وتشييع جثمان الطفل يامن جفال.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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