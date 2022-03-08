القدس: الجماهير الفلسطينية تُشيّع جثمان الشهيد الطفل يامن جفال

شيعت الجماهير الفلسطينية في القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن جفال، والذي ارتقى إثر مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس الأحد الماضي.

وتسلّمت عائلة جفّال عصر اليوم، جثمان نجلها الطفل يامن جفال والذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس الأحد الماضي.

وتجمع الأهالي أمام مسجد صلاح الدين في بلدة أبو ديس تمهيدًا لاستقبال وتشييع جثمان الطفل يامن جفال.

*مصادر محلية: "جانب من تشييع جثمان الشهـــ.ـيد الطفل يامن جفال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة".* pic.twitter.com/uQJR3hwVhJ — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 8, 2022











المصدر / فلسطين أون لاين