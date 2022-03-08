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5 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

08 مارس 2022 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات، و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية، منوهةً إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي: "سجلت حالتا وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس ، حالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، سلفيت 4، رام الله والبيرة 23، طولكرم 8، جنين 13، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، الخليل 7، نابلس 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 211، مدينة القدس 170".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 16، جنين 14، بيت لحم 18، ضواحي القدس 5، قلقيلية 9، الخليل 12، نابلس 49، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 900، مدينة القدس 350".

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضا، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا

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