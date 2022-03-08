بعد غيابه عن الديربي..رونالدو يعود لتدريبات "الشياطين الحمر"

عادت كتيبة فريق مانشستر يونايتد ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيادة الألماني رالف رانجنيك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد هزيمتهم المهينة 4-1 أمام السيتي، الأحد.

وأكد صحيفة "ميرور" أن قائد المنتخب البرتغالي عاد إلى تدريبات الفريق استعدادا للمواجهة المهمة أمام توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الـ"بريميرليغ".



ونشرت الصحيفة لقطات عن وصول رونالدو مع طاقمه الأمني إلى كارينغتون، مقر تدريبات الشياطين الحمر، اليوم الثلاثاء.



وغاب رونالدو عن الديربي الذي خسره الشياطين الحمر أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن مدربه رالف رانغنيك.



وأثيرت التكهنات حول غياب رونالدو بعد الديربي وعدم عودته إلى مانشستر يونايتد، خاصة أن رانجنيك سبق وأن طالب بأن يجري كل اللاعبين عمليات التأهيل في مانشستر بدلا من السفر إلى الخارج.



وقال مدرب الشياطين الحمر: "واجه كريستيانو بعض المشاكل مع عضلات الفخذ يوم الجمعة ومنذ ذلك الحين لم يتدرب".



وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن رانجنيك يأمل في تخطي الهزيمة أمام السيتي والتي تسببت في تراجع اليونايتد إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز.



ومع ذلك قد تكون الخلافات التي تشهدها غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد هي التي تهدد فرص الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

المصدر / وكالات