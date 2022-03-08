غزة: وفاتان و211 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1005 فحوص مخبرية، لافتة لتسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 247829، بينهم 5423 حالة نشطة و240464 حالة تعافٍ و1942 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 76، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 53.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما تلقى اللقاح 669067.

المصدر / فلسطين أون لاين