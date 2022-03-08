والدة معتقل سياسي بالضفة تضرب عن الطعام

أعلنت والدة المعتقل السياسي الأسير المحرر عبد الله أبو زميرو إضرابها عن الطعام رفضا لمواصلة أجهزة أمن السلطة اعتقاله لليوم الـ 64 على التوالي.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة أن والدة أبو زميرو شرعت بهذه الخطوة مع مواصلة نجلها إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت إلى أن مدير مخابرات جنين أصدر قرارًا بمنع والد هذا المعتقل من رؤيته منعًا باتًا.

في سياق متصل، نوهت اللجنة إلى مواصلة وقائي نابلس اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن بشتاوي لليوم الـ3 على التوالي، حيث شرع بالإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

كما يواصل اعتقال الأسير المحرر عبادة عواد لليوم الـ3 على التوالي، ولم يمضِ على تحرره من سجون الاحتلال 3 شهور، والطالب في جامعة النجاح سليم سلاطنه لليوم الـ9 على التوالي، على خلفية نشاطه الطلابي.

وأفادت اللجنة بأن وقائي رام الله اعتقل الأسير المحرر علاء الدين سماحة بعد اقتحام منزله مساء أمس، بينما اعتقلت مخابرات بيت لحم الأسير المحرر محمد نضال النيص من بلدة نحالين، بعد الاعتداء عليه وعلى والدته خلال تواجدهما في محل لبيع الأجهزة الكهربائية.

وفي السياق، تعتقل مخابرات طوباس الأسير المحرر معاذ دراغمة لليوم الـ4 على التوالي، ونقلت مخابرات قلقيلية الأسير المحرر كمال الباز إلى سجن أريحا المركزي، وهو معتقل منذ 7 أيام، وعائلته تبدي تخوفها من تدهور صحته، وفق لجنة الأهالي.

وأضافت أن مخابرات رام الله تستمر باعتقال الشيخ محمد غيظان منذ 24 يوماً، تزامنا مع اعتقال ابن شقيقه نصر أحمد غيظان لليوم الـ5 على التوالي.

وعقب تعرضه للضرب والتعذيب، فقد أفادت اللجنة، أن محكمة السلطة في نابلس مددت اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لمدة 7 أيام، علماً أنه معتقل منذ 8 أيام على خلفية نشاطه الطلابي.

واعتقلت مخابرات جنين الأسير المحرر محمد راسم خزيمية من قباطية لليوم الـ9 على التوالي، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات.

وذكّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بمواصلة أجهزة السلطة في جنين اعتقال المطارد أدهم مرعي في سجن أريحا لليوم الـ8 على التوالي، علماً أنه والده تعرض للصدمة ووعكة صحية أمس عقب تحويل نجله لسجن أريحا.

وتابعت: "لليوم الـ13 على التوالي يقبع الأسير المحرر أحمد كراجة في سجون أجهزة السلطة في رام الله، في حين تواصل مخابرات اعتقال الأسير المحرر محمد نور عزام من سلفيت لليوم الـ 38 على التوالي".

وأضافت أن أجهزة السلطة تعتقل الشاب أسعد المصري من بيت لحم، منذ 28 يوما في سجن أريحا المركزي، والشابين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة شمال بيت لحم لليوم الـ78 على التوالي في سجن أريحا المركزي، علماً أن الاحتلال اعتقلهما وسلمهما لأجهزة السلطة بشكل مباشر.

ولليوم الـ 115 على التوالي، يواصل وقائي السلطة اعتقال الشاب باسل ياسر حنايشة على خلفية تهم باطلة وجهت له، وفق اللجنة.

وأضافت أن استخبارات السلطة في جنين تواصل اعتقال المواطن محمد العزمي لليوم الـ 146 على التوالي، بينما تعتقل المخابرات الأسير المحرر مجد كميل من بلدة قباطية منذ 3/6/2020، علماً أنه أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين