وظائف شاغرة في شركة بيت العز للاثاث

إعلان توظيف صادر عن شركة بيت العز للاثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .
الوظائف المطلوبة:
أولا: وظيفة موظف مبيعات/
شروط موظف المبيعات:
- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية دبلوم كحد أدنى .
- أنّ يكون متحدثًا بشكل ممتاز.
- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.
- القدرة على الإصغاء.
- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلها.
- تحمّل ضغط العمل .
- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.
- القدرة على الحفظ والاستيعاب.
ثانيا : وظيفة خياط /
شروط موظف (خياط)عدد 2:
_ لديه خبرة سابقة فى المجال .
_ إيجاد إستخدم ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.
_ يتحمل ضغط العمل.
ثالثا : وظيفة فني تنجيد/
شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2:
_أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .
_ان يتحمل ضغط العمل.
رابعا : مطلوب موظف خدمات عامة /
شروط موظف الخدمات والنظافة:
_ أن يكون من سكان مدينة خان يونس .
_ لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.
_ خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مشابهة.
_ القدرة على تحمل الضغط والعمل بروح الفريق.
طريقة التسجيل:
- على من تنطبق فيه الشروط‘ ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:
1. الاسم رباعي.
2. رقم الجوال.
3. منطقة السكن بالتحديد
4. صورة شخصية ملونة.
العنوان : قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال