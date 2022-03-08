فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظائف شاغرة في شركة بيت العز للاثاث

عن الأسير عروق و"شبح المرض" وأمنيات الموت حرًا

طبيب هندي يعيش مع نِمرين بأوكرانيا يرفض مغادرتها بدونهما

محكمة السلطة بأريحا تعقد جلسة محاكمة للمعتقلة السياسية "جبارة"

تقرير: السعودية تمنع الدواء عن ممثل حماس المعتقل لديها

معلمة من غزة تفوز بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية

"حلم ريم".. حملة خيرية لإنشاء مركز زراعة نخاع في "المطلع"

مقتل 4 قادة بارزين في الجيش الروسي بأوكرانيا

عرض جديد لشراء تشيلسي.. من يفوز بـ"فخر لندن"؟

جرار تدعو لإعادة بناء برنامج منظمة التحرير على "الأُسُس النضالية"

إعلان تيك توك داخلي

وظائف شاغرة في شركة بيت العز للاثاث

08 مارس 2022 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن شركة  بيت العز للاثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة:

أولا: وظيفة موظف مبيعات/ 

 شروط موظف المبيعات: 

- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .

-  أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية  دبلوم كحد أدنى .

-  أنّ يكون متحدثًا بشكل ممتاز.

- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإصغاء.

- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلها.

- تحمّل ضغط العمل .

- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.

- القدرة على الحفظ والاستيعاب.

ثانيا : وظيفة خياط /

 شروط موظف (خياط)عدد 2:

_ لديه خبرة سابقة فى المجال .

_ إيجاد إستخدم ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.

_ يتحمل ضغط العمل.

ثالثا : وظيفة فني تنجيد/

 شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2:

_أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .

_ان يتحمل ضغط العمل.

رابعا : مطلوب موظف خدمات عامة /

 شروط موظف الخدمات والنظافة:

_ أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

_ لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.

 _ خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مشابهة.

_  القدرة على تحمل الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل: 

- على من تنطبق فيه الشروط‘ ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:

1. الاسم رباعي. 

2. رقم الجوال.

3. منطقة السكن بالتحديد

4. صورة شخصية ملونة.

العنوان :  قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال

إعلان فيسبوك داخلي
#توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة