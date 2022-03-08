وظائف شاغرة في شركة بيت العز للأثاث

إعلان توظيف صادر عن شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة:

أولا: وظيفة موظف مبيعات/

شروط موظف المبيعات:

- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .

- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية دبلوم كحد أدنى .

- أنّ يكون متحدثًا بشكل ممتاز.

- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإصغاء.

- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلها.

- تحمّل ضغط العمل .

- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.

- القدرة على الحفظ والاستيعاب.

ثانيا : وظيفة خياط /

شروط موظف (خياط) عدد 2:

_ لديه خبرة سابقة فى المجال .

_ إيجاد استخدام ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.

_ يتحمل ضغط العمل.

ثالثا : وظيفة فني تنجيد/

شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2:

_أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .

_أن يتحمل ضغط العمل.

رابعا : مطلوب موظف خدمات عامة /

شروط موظف الخدمات والنظافة:

_ أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

_ لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.

_ خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مشابهة.

_ القدرة على تحمل الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل:

- على من تنطبق فيه الشروط، ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:

1. الاسم رباعي.

2. رقم الجوال.

3. منطقة السكن بالتحديد

4. صورة شخصية ملونة.

العنوان : قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال