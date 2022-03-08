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وظائف شاغرة في شركة بيت العز للأثاث

08 مارس 2022 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة  بيت العز للأثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة:

أولا: وظيفة موظف مبيعات/ 

 شروط موظف المبيعات: 

- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .

-  أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية  دبلوم كحد أدنى .

-  أنّ يكون متحدثًا بشكل ممتاز.

- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإصغاء.

- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلها.

- تحمّل ضغط العمل .

- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.

- القدرة على الحفظ والاستيعاب.

ثانيا : وظيفة خياط /

 شروط موظف (خياط) عدد 2:

_ لديه خبرة سابقة فى المجال .

_ إيجاد استخدام ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.

_ يتحمل ضغط العمل.

ثالثا : وظيفة فني تنجيد/

 شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2:

_أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .

_أن يتحمل ضغط العمل.

رابعا : مطلوب موظف خدمات عامة /

 شروط موظف الخدمات والنظافة:

_ أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

_ لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.

 _ خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مشابهة.

_  القدرة على تحمل الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل: 

- على من تنطبق فيه الشروط، ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:

1. الاسم رباعي. 

2. رقم الجوال.

3. منطقة السكن بالتحديد

4. صورة شخصية ملونة.

العنوان :  قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال

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