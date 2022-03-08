معلمة من غزة تفوز بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية

فازت أسماء معمر، وهي معلمة لاجئة من فلسطين في مدرسة إناث الفخاري الابتدائية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية لعام 2021، وذلك بعد اجتيازها أربعة امتحانات بامتياز.

وجائزة المرأة المبدعة العالمية هي مبادرة من أكاديمية المدرب العالمي لتشجيع النساء الماهرات على تقديم مواهبهن.

وقالت المعلمة "معمر" إن هذه التجربة مكنتها وأعطتها للأمام نحو تحسين طرق التدريس التي أتبعتها.

وأضافت: "لقد قمت بترويض كل الصعاب والتحديات من أجل الوصول إلى النجاح، فجميع أطفالي يحتلون المرتبة الأولى في صفوفهم، وابنتي الكبرى، حنين، تدرس طب الأسنان بعد حصولها على معدل 95,4 بالمئة في المدرسة الثانوية".

ووصفت التحديات الإضافية التي يتعين عليها التغلب عليها كامرأة: "على المرأة العاملة أن تتحمل أعباء إضافية، وكان هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لي، حاولت تحقيق الانسجام بين عملي وعائلتي، وأن أنجح كأم وكمعلمة".

المصدر / فلسطين أون لاين