عرض جديد لشراء تشيلسي.. من يفوز بـ"فخر لندن"؟

لا تزال العروض تتهافت على الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، لشراء نادي تشيلسي الإنكليزي منه، ولعل آخرها الذي قدمها رجل الأعمال الأميركي البارز روبرت جونسون، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان أبراموفيتش قد تعرض للضغوط لبيع النادي في ظل الأزمة التي تعرض لها في إنكلترا بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأصدر أبراموفيتش بيانا يؤكد خلاله أنه قرر بيع النادي لأنه يؤمن أن ذلك القرار يأتي في مصلحة تشيلسي والمشجعين والموظفين.

وقال أبراموفيتش، إنه "قرر إنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع.. سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وجاء بيان أبراموفيتش كالتالي: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي. كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي. في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

وختم بالقول: "آمل أن أتمكن من زيارة (استاد) ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا. لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة".

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن روبرت "جونسون، مالك نادي نيويورك جيتس لكرة القدم الأميركية، يعتزم تقديم عرض لشراء نادي تشيلسي والذي يطلب فيه رومان مبلغ 4 مليارات دولار أميركي تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وبعده شغل منصب سفير الولايات المتحدة في لندن في وقت سابق قد أضحى على دراية كبيرة بتشيلسي والدوري الإنكليزي الممتاز، ويعرف مدى قيمة ذلك النادي المقلب بـ"فخر لندن" على المستوى العالمي.

ومن الذين يسعون لشراء النادي أيضا، رجل أعمال مصري يدعى لطفي منصور، البالغ من العمر 33 عاما، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن منصور قد تقدم بالفعل بعرض لأبراموفيتش من أجل شراء النادي.

كما دخل الملياردير التركي محسن بيرق، على خط شراء نادي تشيلسي.

وقال سيدا بيرق، المدير العام لشركة "بيرق أي بي غروب" القابضة التي تعود ملكيتها لمحسن بيرق، قال لوكالة "بي إي" البريطانية: "نستطيع التأكيد تماما بأننا تقدمنا بعرض لشراء تشيلسي".

وسبق لرجل الأعمال الأميركي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودغرز للبيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، أن تقدما بطلب أيضا لشراء تشيلسي، كما تحدثت تقارير إعلامية إنجليزية أيضا، عن اعتزام رجل الأعمال المصري لطفي منصور، شراء النادي اللندني.

ويحتل تشيلسي في الوقت الحالي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وحقق النادي العديد من الإنجازات في عهد رومان أبراموفيتش، إذ فاز بلقب الدوري خمس مرات بعد أن كان في رصيده لقب واحد فقط، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

المصدر / وكالات