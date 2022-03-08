فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معلمة من غزة تفوز بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية

"حلم ريم".. حملة خيرية لإنشاء مركز زراعة نخاع في "المطلع"

مقتل 4 قادة بارزين في الجيش الروسي بأوكرانيا

عرض جديد لشراء تشيلسي.. من يفوز بـ"فخر لندن"؟

جرار تدعو لإعادة بناء برنامج منظمة التحرير على "الأسس النضالية"

"لجنة الأسرى" تدعو لضرورة تصعيد الفعاليات المساندة لمشروع مقاطعة المحاكم

كيف أعدت أوكرانيا نفسها لمواجهة الغزو الروسي؟

الحركة النسائية بحماس تشيد بالمرأة الفلسطينية ودورها البنّاء

الضفة الممزقة

"حولتها لإحدى أدواتها".. هكذا أجهزت السلطة على (م.ت.ف) واستولت عليها

إعلان تيك توك داخلي

منظمة التحرير تتعرض لعملية تقزيم وتهميش 

خاص جرار تدعو لإعادة بناء برنامج منظمة التحرير على "الأسس النضالية"

08 مارس 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
القيادية خالدة جرارة
غزة-رام الله/ محمد حجازي:

دعت القيادية الوطنية خالدة جرار، إلى إعادة صياغة وبناء وتطوير برنامج منظمة التحرير على الأسس النضالية والثوابت الفلسطينية.

وقالت جرار في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إنّ "هناك طرفًا بعينه يريد أن تكون المنظمة ومؤسّساتها شكلية لتمرير بعض القرارات من خلالها".

وفي 29 نيسان/ إبريل، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، تعطيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مُقررة في 22 مايو/أيار، في خطوة قُوبلت برفضٍ فلسطينيٍّ واسع.

وأضافت جرار أنّ منظمة التحرير تتعرض لعمليةِ تقزيمٍ وحالة تآكلٍ حقيقيةٍ وتهميش، إن لم يكن تدميرًا لدورها الذي يجب أن يكون وطنيًّا وكفاحيًّا.

واستنكرت حالة التفرّد والهيمنة على القرار الفلسطيني وإصدار قرارات دون توافق وطني، مُشدّدة على ضرورة إنهاء الهيمنة المُسلّطة على رؤوس الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى وجود محاولات مُتكرّرة لجعلِ المنظمة جزءًا من السلطة، لخدمةِ أشخاص مُحدّدين ومُتنفّذين وذلك لتمرير أهدافهم ومصالحهم من خلال تمسّكهم بالمنظمة، رغم أنها من المفترض أن تكون هي الأساس والأعلى بالقرار.

وفي 8 فبرير/ شباط، أصدر عباس "قرار بقانون"، يلغي دور منظمة التحرير ويُحوّل كلّ مكوناتها لدائرةٍ تابعةٍ للسلطة، بعد أن كانت منذ نشأتها الجامع لكلّ المؤسسات بما فيها السلطة بحدّ ذاتها.

وشدّدت جرار على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، والكفّ عن الاعتقالات السياسية المُمنهجة بحقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوجيه تهمٍ باطلةٍ وغير حقيقية.

وأكدت ضرورة تشكيل وحدة ميدانية تُؤسّس لوحدةٍ حقيقيةٍ لإنهاء الانقسام وإعادة اللُّحمة الفلسطينية، والتفرُّغ للاحتلال، داعيةً الجميع إلى تحمُّل المسؤولية الوطنية.

ووجّهت التحية للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يخوضون معركةً بأمعائهم الخاوية، للمُطالبة بحقوقهم التي كفلتها كلّ القوانين الدولية، مُشدّدةً على ضرورة مُشاركة الجميع في الفعاليات الدّاعمة والمُساندة لهم.

إعلان فيسبوك داخلي
#منظمة التحرير #جرار #خالدة جرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة