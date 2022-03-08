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"لجنة الأسرى" تدعو لضرورة تصعيد الفعاليات المساندة لمشروع مقاطعة المحاكم

08 مارس 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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دعت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبناء شعبنا ومؤسسات الوطنية، وفصائله، وقواه الحية، لضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية، ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبياً ورسمياً وقانونياً.

وأعلنت اللجنة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، مشددة على أن هذه الخطوة "تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً.. فقرارنا حرية".

ونوهت إلى أن هذه الخطوة تأتي في مواجهة الاعتقال الإداري الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا في سجون الاحتلال، ودعماً لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الشاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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