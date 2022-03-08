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الحركة النسائية بحماس تشيد بالمرأة الفلسطينية ودورها البنّاء

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الحركة النسائية بحماس تشيد بالمرأة الفلسطينية ودورها البنّاء

08 مارس 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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في احتفالية اليوم العالمي للمرأة أشادت الحركة النسائية بحركة حماس، بالمرأة الفلسطينية، ودورها البناء، حيث كتبت عبر تاريخها المجيد أشرف ملاحمِ الصمود والوفاء.

وأعربت الحركة النسائية في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بكونها جزءً أصيلاً من هذا التاريخ، مؤكدة على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها، وتمكينها لتستطيع القيام بمهامها في بناء مجتمع آمنٍ خالٍ من العنف والتفكك والقيم الدخيلة.

وأكدت على ضرورة تضافر الجهود النسائية جميعها، وتحقيق الشراكة مع كل الأطر والمؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع، في سبيل الوصول لرؤية شاملة للنهوض بالمرأة، وتعزيز دورها الرئيس في بناء وطن قويٍّ ومتماسكٍ حتى التحرير.

وحيّت الحركة النسائية أرواح الشهيدات الباسلاتِ ممن وهبنَ الوطن أغلى ما لديهنّ، فلأرواحهنّ الرحمة والخلود، ثم الحرية لأسيراتنا الماجدات في سجن الدامون اللواتي يعشن الإهمال والتحقيق والتعذيب، ولجريحاتنا ومرابطاتنا في القدس وأحيائها، لفتياتنا في قرى النقب وفي كل بقاع فلسطين.

وعبرت عن فخرها بكل فلسطينية تكافح الحصار وتبدعُ في مجالها، لتقف سداً منيعاً في وجه الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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