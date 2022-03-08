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"بدران": تفجير منازل المقاومين هو استمرار بسياسة العقاب الجماعي وسلوك إجرامي

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"بدران": تفجير منازل المقاومين هو استمرار بسياسة العقاب الجماعي وسلوك إجرامي

08 مارس 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، إن تفجير منازل المقاومين المجاهدين في السيلة الحارثية اليوم، هو استمرار في سياسة العقاب الجماعي، وهو سلوك إجرامي غبي.

وأكد بدران في تغريدة له، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة تدل على نفسية المحتل المليئة بالكراهية للإنسان، "لأنه لا أثر لهذا العمل على قوة المقاومة، حيث من السهل على من يضحي بحياته أن يضحي ببيته".

وشدد على أن الفلسطينيين ماضين في طريقهم حتى دحر الاحتلال مهما كانت التضحيات، موجها في السياق التحية والتقدير للمقاومين وأهاليهم، "أنتم تاج على الرؤوس وبكم نفتخر".

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلَيْ أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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