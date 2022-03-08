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وظيفة شاغرة في مجموعة السلام التدريبية

08 مارس 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية  تعلن فيه عن حاجتها لملء الشاغر التالي / (مدير اداري لفرعنا في رفح )

مؤهلات الوظيفة: 

- 4 سنوات على الأقل من الخبرة في العمل الإداري والاشرافي .

- إلمام تام بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي والقدرة على إعداد الدراسات والتحليل والتقارير.

- مهارات ممتازة في التواصل مع الاّخرين ومهارات قيادية وإدارية و إشرافية  والقدرة على اتخاذ القرارات.

- لديه شبكة واسعة من العلاقات العامة والتسويقية.

- مهارات إدارية وقيادية عالية في مجال التنسيق المؤسساتي والاتصالات والتواصل.

- أن يكون متفرغ.

طريقة التسجيل: 

- على من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة إرسال السيرة الذاتية مرفقاً معها الوثائق المعززة من شهادات أكاديمية ومهنية وشهادات خبرة وأي وثائق أخرى ذات علاقة وتسهم في تعزيز طلب المتقدم على البريد الالكتروني التالي:

 [email protected]

 -من المهم ان تحدد عنوان الايميل كالتالي/ 

(اسمك الثنائي - وظيفة مدير اداري)

-  للاستفسار أكثر/ 

العنوان / رفح البلد -شارع البحر مقابل مكتبة أبو هاشم  –عمارة الكحلوت - الطابق الأول 0594120042

- يفضل الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية.

- ينتهى التسجيل بتاريخ  10/3/2022

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