الاحتلال يُفجّر منزلَيْ أسيرين في السيلة الحارثية غرب جنين

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلَيْ أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أخلت منازل مجاورة لمنزلَيْ الأسيرين محمد وغيث جرادات، قبل أن تُقدم على تفجيرهما باستخدام المتفجرات.

وأُصيب 6 مواطنين، بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهاتٍ عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة منذ مساء أمس الإثنين، تراوحت ما بين متوسطة وطفيفة، تركّزت في الأطراف السفلية.

وأقدمت قوات الاحتلال على هدم شقة الأسير غيث جرادات داخليًّا عبر معدّات هندسية يدوية، فيما قامت بوضع المتفجرات داخل منزل الأسير محمد جرادات وأخلت المنازل المجاورة، وذلك قبيل تنفيذ عملية التفجير.

واستمرت عملية الاقتحام والتفجير حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت القدس المحتلة.

وجاء اقتحام السيلة الحارثية بأكثر من 40 دورية ترافقها قوات خاصة وجرافة عسكرية، وذلك من خلال كافة المحاور، حيث أقدمت على إغلاق مداخلها وانتشرت على أسطح العديد من المنازل ونصبت فرق القناصة عليها.

وأطلقت مجموعة من المقاومة النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال.

وتُخيّم أجواء من الغضب والسّخط في أرجاء البلدة التي تشهد مواجهات، بينما توجه العشرات من النشطاء من مدينة ومخيم جنين للتصدي للقوة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على قرار هدم منازل الأسرى، الشيخ محمد جرادات ومنزل شقيقته المعتقلة بتهمة ضلوع ولديها غيث وعمرو في تنفيذ العملية، علمًا أنّ الاحتلال هدم الشهر الماضي منزل الأسير محمود جرادات.

المصدر / فلسطين أون لاين