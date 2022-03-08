مقتل شاب من الطيبة في الداخل المحتل

عثر فجر اليوم الثلاثاء، على جثة الشاب عبودي عبد القادر (30 عاما) من مدينة الطيبة وقد دفن في منطقة مفتوحة في المدينة وعليها آثار عنف

وفقدت آثار القتيل منذ يومين، حسب ما أفادت به عائلة عبد القادر، ووفقا لمصادر طبية فإنه عُثر على جثة الشاب، ولم تكن عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة.

وأكدت المصادر الطبية أن علامات عنف بدت واضحة على جثة الضحية.

وتتواصل أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية بأراضي عام 48، ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان العربي السوري والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري وحتى اليوم، بلغ 16 قتيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين