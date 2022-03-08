المرشحة "حمد": جرائم الاحتلال المتكررة ستكون لعنة تنتهي بزواله

قالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا الناشطة سمر حمد، إن جرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته ستكون لعنة ستنتهي بزواله.

وأشادت حمد ببطولة الشهيد عبد الرحمن قاسم من مخيم الجلزون الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وقالت حمد: "عبد الرحمن قاسم، دماء كالمسك والعنبر تسيل على بوابات الأقصى، رحمه الله وإلى جنات الخلد".

وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد قتل الشباب الفلسطيني بطريقة وحشية برغم أنه قادر على اعتقالهم، فهو خارج كل القيم الدولية المزعومة دون لا رقيب ولا حسيب.

واستشهد الشاب عبد الرحمن جمال محمد قاسم (23 عاما)، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة جنديين للاحتلال.

واحتسبت عائلة الشهيد قاسم نجلها عند الله شهيدا، مؤكدة على أن دمائه لن تذهب سدى، وأنها على طريق التحرير.

بدورها، زفت حركة حماس الشهيد قاسم، وأكدت على أن عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال، وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغوّل ضد القدس والأقصى.

وقالت في بيان لها: "إننا إذ ننعى قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس والأقصى خلال الأيام الأخيرة، لنعبّر عن فخرنا واعتزازنا بهذه العمليات البطولية وبانتفاضة شبابنا الثائر، ونعاهد أبناء شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة والشهادة حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى".

ودعت أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ودعم تصدّيهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين