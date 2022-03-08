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الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بالضغط على روسيا

08 مارس 2022 . الساعة 03:18 بتوقيت القدس
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دعا الاتحاد الأوروبي الصين للضغط على روسيا، في سبيل إنهاء تدخلها العسكري في أوكرانيا.

جاء ذلك، الإثنين، على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضح بوريل أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مضيفا أن الصين لن تلعب دور الوساطة لحل النزاع الروسي الأوكراني، لأنها تتخذ موقفا قريبا من روسيا.

وأردف أنه طلب من الوزير الصيني الضغط على روسيا في سبيل قبول كافة المساعي الدبلوماسية المحتملة الرامية لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن الصين قوة عالمية ولها تأثير على روسيا، ولهذا يمكنها أن تلعب دورا في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول
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#روسيا #الصين #الاتحاد الأوروبي #أوكرانيا

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