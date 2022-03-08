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بالفيديو الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد المقدسي "عمر أبو عصب"

08 مارس 2022 . الساعة 01:06 بتوقيت القدس
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جثمان الشهيد عمر أبو عصب

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد المقدسي عمر أبو عصب (16 عاما) من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر بالقدس المحتلة، إن "طواقمنا استلمت جثمان الشهيد عمر أبو عصب من بلدة العيساوية، قبل قليل، وسلمته لعائلته".

واستشهد الشهيد أبو عصب بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال في شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون تأدية المواطنين صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أبو عصب، وتشييع جنازته لمواراته الثرى. 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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