بكين تحذر واشنطن من تشكيل "نسخة من الناتو" بالمحيطين الهندي والهادئ

حذرت الخارجية الصينية، الإثنين، الولايات المتحدة من تشكيل "نسخة من حلف الناتو" في المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت وكالة انباء "شينخوا" الصينية الرسمية عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي قوله إنه بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن هدفها الحقيقي هو تشكيل نسخة من الناتو في تلك المنطقة.

كما اتهم الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى الحفاظ على نظام هيمنة بقيادتها، وتقويض بنية التعاون الإقليمي المتمحور حول الآسيان، وتقويض المصالح الشاملة وطويلة الأجل لدول المنطقة.

وقال إن إجراءات واشنطن "تتعارض مع الطموح المشترك للمنطقة في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق نتائج مربحة للجانبين، ومحكوم عليها بالفشل".

ونوه وانغ إلى أن "الصين، كدولة مستقلة ذات سيادة، لديها كل الحق في القيام بما هو ضروري للدفاع بحزم عن مصالحها المشروعة".

وقال إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم الديمقراطية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعوب تلك الدول.

تجدر الإشارة إلى أن دول أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت، العام الماضي، عن تحالف ثلاثي تحت اسم "أوكوس" ، يُنظر إليه على أنها محاولة أخرى لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتزايد في المنطقة.

وأثارت الاتفاقية حفيظة عدة دول على رأسها، الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وحذرت الصين من أن التحالف يخاطر "بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي ... وتكثيف سباق التسلح".

المصدر / الأناضول