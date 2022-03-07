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حماس تنعى شهيد القدس "عبد الرحمن قاسم"

07 مارس 2022 . الساعة 23:22 بتوقيت القدس
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الشهيد عبد الرحمن قاسم

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيدها البطل، عبد الرحمن جمال قاسم (22عاما)، من مخيم الجلزون، الذي ارتقى إلى العلى إثر تنفيذه عملية القدس البطولية في سوق القطانين مساء اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "إنَّ عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال، وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغوّل ضد القدس والأقصى".

وأضافت: "إننا إذ ننعى قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس والأقصى خلال الأيام الأخيرة، لنعبّر عن فخرنا واعتزازنا بهذه العمليات البطولية وبانتفاضة شبابنا الثائر، ونعاهد أبناء شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة والشهادة حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى".

ودعت "حماس" أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ودعم تصدّيهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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