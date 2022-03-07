جيش الاحتلال يقتحم جنين واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء الإثنين، بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير محمد يوسف جرادات، الذي تتهمه بالمشاركة في قتل مستوطن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ووفق مصادر محلية أصيب شاب فلسطيني برصاص قناص من جيش الاحتلال.

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير محمود جرادات المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطن.

وأخطرت سلطات الاحتلال في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث أحمد جرادات، ومحمد يوسف جرادات، وإبراهيم طحاينة، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات، الذي تم هدمه.

وتتهم سلطات الاحتلال الخمسة تنفيذ هجوم بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر" عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين