الجهاد الإسلامي: تصاعد العمل المقاوم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

بارك المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن الضفة الغربية طارق عز الدين، العملية البطولية التي نفذها الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم (22 عاماً)، من قرية جفنا برام الله، والتي أدت لإصابة اثنين من جنود الاحتلال في سوق القطانين بالقدس المحتلة.

وقال عز الدين في تصريح صحفي: "إن هذه العملية البطولية تأتي في السياق الطبيعي، للرد على جرائم الاحتلال البشعة بحق الأبرياء والأطفال العزل، وانتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أهلنا في باحات الأقصى وحي الشيخ جراح، والمدن والقرى الفلسطينية كافة".

وتوجه بالتحية للثوار والمجاهدين الذين ينتفضون دفاعاً عن شعبنا، ويواصلون درب المقاومة وحفظ وصية الشهداء، مشيدًا بصمود أهلنا وعوائلنا الصابرة والمرابطة والمتمسكة بأرضها وديارها رغم سياسة التهجير والاستيطان بحقهم.

وأضاف عز الدين: "إن ثمن المواجهة والمقاومة هو أقل من ثمن التراجع والاستسلام"، مؤكدًا على أن خيار شعبنا الوحيد لاستعادة حقه واسترداد حقه هو في المقاومة وتواصل جذوة الاشتباك على نقاط التماس حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين