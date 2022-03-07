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لقاء أمني يجمع حسين الشيخ بمديرة مكتب "غانتس" في رام الله

07 مارس 2022 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، عن اجتماع عقد بين وزير الشؤون المدنية في السلطة وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، مع مديرة مكتب وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس "معيان يسرائيلي".

وقال الصحفي في يديعوت أحرونوت العبرية إليؤور ليفي، إن "مدير مكتب وزير حرب الاحتلال غانتس حلّ ضيفا اليوم على حسين الشيخ في رام الله وكان برفقته غسان عليان منسق عمليات حكومة الاحتلال الاسرائيلي".

وتناول اللقاء الأمني تقديم حِزَم اقتصادية لدعم السلطة، وذلك في سبيل تهدئة الوضع الأمني المتصاعد وكبح الهبات الجماهيرية في الضفة الغربية المحتلة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأصيب جنديان إسرائيليان بجراح، مساء اليوم الاثنين، في عملية طعنٍ نفّذها شابٌّ فلسطينيٌّ في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وتزامن الإعلان عن اللقاء مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين، والتي تستعد لهدم منزلي الأسيرين محمد وغيث جرادات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #السلطة الفلسطينية #رام الله #حسين الشيخ #غانتس

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