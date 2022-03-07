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"حسين الشيخ" يجتمع برام الله بمدير مكتب وزير حرب الاحتلال

07 مارس 2022 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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اجتمع وزير الشؤون المدنية في السلطة وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، بمدير مكتب وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي في رام الله.

وكشف الصحفي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إليؤور ليفي، أن مدير مكتب وزير حرب الاحتلال بيني غانتس حلّ ضيفا اليوم على حسين الشيخ في رام الله وكان برفقته غسان عليان منسق عمليات حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا الفلسطيني اعتداءات الاحتلال وجرائمه في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأصيب جنديان صهيونيان بجراح، مساء اليوم الاثنين، في عملية طعنٍ نفّذها شابٌّ فلسطينيٌّ في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وتزامن الإعلان عن اللقاء مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين، والتي تستعد لهدم منزلي الأسيرين محمد وغيث جرادات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #السلطة الفلسطينية #رام الله #حسين الشيخ #غانتس

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