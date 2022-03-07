حماس: عملية الطعن في القدس المحتلة "بطولية"

وصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد اللطيف القانوع عملية الطعن داخل سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بـ"البطولية"

وقال القانوع: إننا وإذ نزفّ منفذها البطل ونشيد بإقدامه وتضحيته، لنجدّد التأكيد أن جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شبابنا الثائرين واعتداءاته ضد أهلنا في القدس والضفة المحتلة لن تثنيهم عن مواصلة ردّهم على جرائم العدو وتصعيد المقاومة الشاملة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وأكد القانوع أنّ تصاعد هذه العمليات البطولية في القدس وعموم الضفة المحتلة، دليل على التفاف شعبنا حول خيار المقاومة الشاملة، مبينًا أنها السبيل الأمثل للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وردع العدو عن الاستمرار في جرائمه.

ونوه بأن على الاحتلال أن يعرف أن دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، مؤكدًا أن شعبنا ماضٍ في هذا الطريق حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين اون لاين