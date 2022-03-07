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أبرز قرارات "متابعة العمل الحكومي" لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة

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أبرز قرارات "متابعة العمل الحكومي" لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة

07 مارس 2022 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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نشرالمكتب الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة في قطاع غزة.

وتضمنت قرارات اللجنة ما يلي:

1- إعفـاء المنشـآت والمحـال التجاريـة المتضـررة من عـدوان 2021م مـن كل الرسوم الحكومية المستحقة وتتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ

2- دعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي بمبلغ 168 ألف دولار وتقديم المساعدات اللازمـة لهم

3- إنشاء صندوق السلامة المرورية وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية لثلاثة مسارات: تحسين وتأهيل الطرق، 2. تقديم حوافز للسائقين الملتزمين، 3. تطوير الحالة المرورية

4- إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان 2021 بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام

5 - زيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80%

6- تمديد قرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي

7- منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص فرصة للاستفادة من التسهيلات والتخفيضات بعد انتهائها

8 - تمديد قرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي

9- تلبيـة احتياجـات وزارة الصـحة العاجلـة لتشـغيل المستشفى الميداني الإماراتي

10- تطوير البنية التحتية لمستشفى الصداقة التركي بقيمة (23.294 دولار)

11- تمديد العمل بمبادرة الدواء المدّعم لمدة 6 شهور وتضم (37) صنفاً دوائياً

12- السماح بتسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد

13- تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت لـ(400) وظيفة خدماتية وحرفية

14- توفير (100) وظيفة ممرض على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر تعزيزاً لجهود التصدي لجائحة كورونا

15- تشغيل (400) منقـذ بـحـري لمـدة (6) شـهور كمنقـذين بحـريين على امتـداد شـاطئ بحـر غـزة

16- صرف (2000 شيكل) من المستحقات للمـوظفين المستأجرين المتضررين جراء عدوان 2021

17- منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية

18- منح التسهيلات لتسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لتشجيع المحطات وزيادة المخزون

19- تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان منطقـة عبسـان الكبيـرة

20- توفير حافلات لنقل طلاب المدرسة الصناعية بدير البلح

21- تخفيض قيمة تلزيم المقاصف المدرسية بنسبة 15% للعام الدراسي 2021-2022م

22- الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة

23- الموافقة على توسعة شارع رقم 4 في بيت لاهيا ليصبح بعرض 26 متراً مع تعويض المواطنين المتضررين

24- إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة بنسبة (7%)

25- تقديم تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم

26- تفعيل الصناديق الوقفية وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا

27- صرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين

28- اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 بخان يونس وشارع 11 بالنصيرات عبر صندوق السلامة المرورية

29- تخصيص قطعة أرض بمساحة (30) دونماً لإقامة محجر زراعي وبيطري بمحافظة رفح

30- تثبيت أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس 2022م

31- تقديم الدعم المالي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولاتحـاد كـرة الـيـد الفلسطيني لتغطية مهمـة رياضية بالجزائر.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #المكتب الإعلامي الحكومي #لجنة متابعة العمل الحكومي

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