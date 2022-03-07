أبرز قرارات "متابعة العمل الحكومي" لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة

نشرالمكتب الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي لدعم المواطن والمؤسسات الخاصة في قطاع غزة.

وتضمنت قرارات اللجنة ما يلي:

1- إعفـاء المنشـآت والمحـال التجاريـة المتضـررة من عـدوان 2021م مـن كل الرسوم الحكومية المستحقة وتتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ

2- دعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي بمبلغ 168 ألف دولار وتقديم المساعدات اللازمـة لهم

3- إنشاء صندوق السلامة المرورية وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية لثلاثة مسارات: تحسين وتأهيل الطرق، 2. تقديم حوافز للسائقين الملتزمين، 3. تطوير الحالة المرورية

4- إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان 2021 بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام

5 - زيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80%

6- تمديد قرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي

7- منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص فرصة للاستفادة من التسهيلات والتخفيضات بعد انتهائها

8 - تمديد قرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي

9- تلبيـة احتياجـات وزارة الصـحة العاجلـة لتشـغيل المستشفى الميداني الإماراتي

10- تطوير البنية التحتية لمستشفى الصداقة التركي بقيمة (23.294 دولار)

11- تمديد العمل بمبادرة الدواء المدّعم لمدة 6 شهور وتضم (37) صنفاً دوائياً

12- السماح بتسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد

13- تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت لـ(400) وظيفة خدماتية وحرفية

14- توفير (100) وظيفة ممرض على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر تعزيزاً لجهود التصدي لجائحة كورونا

15- تشغيل (400) منقـذ بـحـري لمـدة (6) شـهور كمنقـذين بحـريين على امتـداد شـاطئ بحـر غـزة

16- صرف (2000 شيكل) من المستحقات للمـوظفين المستأجرين المتضررين جراء عدوان 2021

17- منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية

18- منح التسهيلات لتسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لتشجيع المحطات وزيادة المخزون

19- تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان منطقـة عبسـان الكبيـرة

20- توفير حافلات لنقل طلاب المدرسة الصناعية بدير البلح

21- تخفيض قيمة تلزيم المقاصف المدرسية بنسبة 15% للعام الدراسي 2021-2022م

22- الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة

23- الموافقة على توسعة شارع رقم 4 في بيت لاهيا ليصبح بعرض 26 متراً مع تعويض المواطنين المتضررين

24- إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة بنسبة (7%)

25- تقديم تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم

26- تفعيل الصناديق الوقفية وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا

27- صرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين

28- اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 بخان يونس وشارع 11 بالنصيرات عبر صندوق السلامة المرورية

29- تخصيص قطعة أرض بمساحة (30) دونماً لإقامة محجر زراعي وبيطري بمحافظة رفح

30- تثبيت أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس 2022م

31- تقديم الدعم المالي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولاتحـاد كـرة الـيـد الفلسطيني لتغطية مهمـة رياضية بالجزائر.

المصدر / فلسطين اون لاين