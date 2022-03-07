مطلوب مهندس مدني للعمل في جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية تعلن فيه عن حاجتها لمهندس/ة مدني للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع ولمدة 6 شهور.

معلومات الوظيفة:

- المسمى الوظيفي: مهندس/ة مشرف.

- مدة العمل: 6 أشهر.

- المسؤول المباشر: منسق المشروع.

- مكان العمل: محافظة غزة، محافظة شمال غزة.

المهام والمسؤوليات:

1. تنفيذ أعمال اشراف ومتابعة لأنشطة الترميم والتأهيل حسب جداول الكميات.

2. تنفيذ زيارات ميدانية للمنازل المستهدفة، واعداد تقارير فنية وتقارير انجاز حول سير العمل.

3. مراجعة وتجهيز وتدقيق مستخلصات الأعمال ومقارنتها بالإنجاز من خلال الزيارات الميدانية.

4. تجهيز جداول الكميات للمستفيدين من المشروع مع التوصيف الجيد.

5. القدرة على تحضير وثائق عطاءات ومراجعة المخططات الهندسية وتدقيق واعداد جداول حسابات الكميات واعتمادها.

6. التنسيق لزيارات المتابعة والاشراف مع طاقم العمل ورصد التغيرات قبل وأثناء وبعد انجاز الاعمال المطلوبة.

7. المشاركة الفاعلة في اللجان الفنية عند الحاجة.

8. التحقق من جهوزية مواقع العمل قبل التنفيذ، واعداد الجدول الزمني لخطة الإشراف والمتابعة اليومية للتنفيذ.

9. مراقبة التقدم في أنشطة الأعمال المطلوبة على أساس يومي لضمان تحقيق أهداف المشروع بما يتطابق مع المواصفات المعتمدة وجداول الكميات وخطة العمل.

10. تنسيق الأنشطة في إطار المشروع من أجل التنفيذ الناجح والتعامل الفعال مع متطلبات المستفيدين.

11. رصد التقدم المحرز في المشروع، والإبلاغ بشكل فوري عن أي مشاكل أو عقبات خلال تنفيذ الأنشطة.

12. إعداد تقارير مرحلية وأسبوعية حول سير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وتقديم التوصيات.

13. ضمان تطبيق إجراءات السلامة الصحية والمهنية.

14. تنفيذ أي مهام أخرى تطلبها منه/ا الإدارة متعلقة بمجال العمل.

المؤهلات والخبرات:

1. أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.

2. خبرة وكفاءة في الاشراف الهندسي والمتابعة على أعمال الترميم وتأهيل البيوت واعداد جداول الكميات وتقديرها.

3. خبرة عملية موثقة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التنفيذ والاشراف الهندسي والعمل في نطاق المشروع الموضح بالأعلى.

4. القدرة على اعداد خطط تنفيذ المشروع مع فريق العمل والمستفيدين من المشروع ويشترك بصورة مباشرة في عملية التخطيط مع كافة الشركاء والمعنيين.

5. اجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة برامج Microsoft Office, MS Project, Auto CAD,.

6. يفضل اتقان اللغة الانجليزية كتابة، قراءة، ومحادثة بشكل ممتاز وخاصة في مجال كتابة التقارير ومحاضر الزيارات الميدانية.

7. القدرة على استخدام مهارات الاتصال والتواصل، وتحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق الواحد، داخل مقر الجمعية وخارجها وضمن قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية.

8. يفضل أن يكون حاصلا على شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينيين (مزاولة المهنة).

طريقة التسجيل

- علي من يجد/تجد في نفسه/نفسها الكفاءة المطلوبة ارسال الطلب على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- الطلب يحتوي علي: السيرة الذاتية وتحتوي معرفين اثنين على الأقل، وكذلك رسالة تغطية توضح أسباب رغبتك في الحصول على هذه الوظيفة، على أن يوضح المتقدم المسمى الوظيفي في خانة الموضوع للبريد الإلكتروني.

- آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الأربعاء الموافق 16/03/2022 الساعة الرابعة عصراً.

- سوف يتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط.

- مجموعة غزة للثقافة والتنمية تضمن فرص متساوية لكلا الجنسين.

- سوف يصلكم رد تلقائي " رسالة تأكيد استلام الطلب ".